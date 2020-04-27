غزة.. لا إصابات جديدة بكورونا لليوم السادس على التوالي

أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع، وأن حصيلة الإصابات لم تتغير منذ الثلاثاء الماضي عند 17 حالة.

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وأوضح أبو الريش خلال تصريحات صحفية اليوم، أن عدم تسجيل إصابات داخل غزة مؤشر على مدى فاعلية الإجراءات الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة خروج 9 حالات مصابة شفيت من كورونا من أصل 10، مع بقاء حالة واحدة داخل الحجر الصحي بمعبر رفح، في حين لا تزال 7 حالات مصابة تتلقى العلاج في مستشفيات العزل.

وسبق أن قالت الوزارة أمس الأحد، إنها أجرت اختبارا لـ17 عينة جديدة يشتبه في إصابتها بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية ولم يسجل أي إصابة جديدة.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للعينات التي تم فحصها بلغ 4274 عينة، منها 4104 سلبية و17 عينة إيجابية.

المصدر: RT + وكالات