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غزة.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 17 بعد تسجيل حالتين جديدتين

أخبار العالم العربي

غزة.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 17 بعد تسجيل حالتين جديدتين
Reuters Mohammed Salem
إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة
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أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في القطاع، خلال الساعات الـ 24 الماضية.


وأوضح القدرة، في إيجاز صحفي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 17 حالة، منها 9 حالات شفاء.

وأضاف أن وزارة الصحة تتابع 1954 مستضاف داخل 26 مركز حجر صحي في قطاع غزة، وجميعهم بحالة صحية جيدة، مشيرا إلى إنهاء الحجر الصحي لـ 74 مستضاف في عمارة سعد بدير البلح، وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وذكر أن الصحة استلمت مؤخرا شحنة جديدة من الأدوية والمستهلكات الطبية من رام الله، لكنه أكد أن شحنة الأدوية غير كافية، مطالبا بالمزيد من الدعم لمواجهة فيروس كورونا.

وأهاب القدرة بكافة المواطنين التحلي بالمسؤولية في تطبيق إجراءات السلامة والوقاية لتجنيب قطاع غزة خطر الوباء، وذلك بالمحافظة على البقاء في المنازل. أما عند الخروج للضرورة فذكّر المسؤول بوجوب ارتداء الكمامة وغسل الأيدي وتحقيق التباعد بين الأشخاص، وخاصة عند التسوق أو تلقي الخدمات.

المصدر: معا

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