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المطلق: بخاخ ضيق التنفس لا يفطر الصائم.. فيديو

أخبار العالم العربي

المطلق: بخاخ ضيق التنفس لا يفطر الصائم.. فيديو
hiamag.com
استعمال بخاخ ضيق التنفس
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أكد عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المطلق، أن بخاخ ضيق التنفس وأخذ الأوكسجين، لا يفطر الصائم خلال شهر رمضان.

وقال المطلق ردا على سؤال حول استعمال البخاخ في رمضان بالقول، إن "البخاخ ليس بطعام أو شراب بالتالي فهو لا يفطر".

وأضاف "أنه عبارة عن غاز مضغوط يصل إلى الرئتين وليس إلى المعدة بالتالي لا يفطر".

وتابع: "الأمر ذاته ينطبق على أخذ الأوكسجين بواسطة أجهزة التنفس الصناعي أو نحوها".

المصدر: "وكالات سعودية"

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