المطلق: بخاخ ضيق التنفس لا يفطر الصائم.. فيديو
hiamag.com
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أكد عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المطلق، أن بخاخ ضيق التنفس وأخذ الأوكسجين، لا يفطر الصائم خلال شهر رمضان.
وقال المطلق ردا على سؤال حول استعمال البخاخ في رمضان بالقول، إن "البخاخ ليس بطعام أو شراب بالتالي فهو لا يفطر".
وأضاف "أنه عبارة عن غاز مضغوط يصل إلى الرئتين وليس إلى المعدة بالتالي لا يفطر".
وتابع: "الأمر ذاته ينطبق على أخذ الأوكسجين بواسطة أجهزة التنفس الصناعي أو نحوها".
#فتاوى | معالي الشيخ عبدالله المطلق - عضو #هيئة_كبار_العلماء: بخاخ ضيق التنفس وأخذ الأكسجين لا يفطر.#رمضان_على_السعوديةpic.twitter.com/Fq1C5gWWoJ— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 28, 2020
المصدر: "وكالات سعودية"