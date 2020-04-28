لبنان.. عودة المواجهات بين الجيش والمحتجين بطرابلس ودعوات للتظاهر في بيروت

أفاد مراسلنا في لبنان، بأن محتجين في طرابلس شمالي لبنان، يواصلون تحطيم واجهات المصارف في المدينة، وأن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

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وأطلق الجيش قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، بينما دعت مجموعات الحراك الشعبي لإغلاق جسر "الرينغ" الذي يصل شطري العاصمة بيروت احتجاجا على مقتل ناشط في مدينة طرابلس ليل أمس.

وكانت طرابلس شيعت ظهر اليوم الشاب فواز فؤاد السمان، الذي قضى متأثرا بإصابته أمس خلال المواجهات بين الجيش والمحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي.

الوكالة الوطنية للإعلام



المصدر: RT+ الوكالة الوطنية للإعلام