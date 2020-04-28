 
مباشر

لبنان.. عودة المواجهات بين الجيش والمحتجين بطرابلس ودعوات للتظاهر في بيروت

أخبار العالم العربي

لبنان.. عودة المواجهات بين الجيش والمحتجين بطرابلس ودعوات للتظاهر في بيروت
Reuters
احتجاجات لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrf4

أفاد مراسلنا في لبنان، بأن محتجين في طرابلس شمالي لبنان، يواصلون تحطيم واجهات المصارف في المدينة، وأن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

إقرأ المزيد
لبنان.. قتيل باشتباكات طرابلس والجيش يحذر من استغلال التحركات المطلبية للمساس بالأمن
لبنان.. قتيل باشتباكات طرابلس والجيش يحذر من استغلال التحركات المطلبية للمساس بالأمن

وأطلق الجيش قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، بينما دعت مجموعات الحراك الشعبي لإغلاق جسر "الرينغ" الذي يصل شطري العاصمة بيروت احتجاجا على مقتل ناشط في مدينة طرابلس ليل أمس.

وكانت طرابلس شيعت ظهر اليوم الشاب فواز فؤاد السمان، الذي قضى متأثرا بإصابته أمس خلال المواجهات بين الجيش والمحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي.

لبنان.. عودة المواجهات بين الجيش والمحتجين بطرابلس ودعوات للتظاهر في بيروت
الوكالة الوطنية للإعلام
تشييع السمان في طرابلس اليوم


المصدر: RT+ الوكالة الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا