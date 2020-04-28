تركي الفيصل يفتح صناديق الأسرار

كشف الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، أن أسامة بن لادن كان قد طلب منه أثناء لقاء جمعهما في جدة، الدعم لمحاربة الحزب الشيوعي في جنوب اليمن.

وروى الفيصل في حوار تلفزيوني أنه التقى بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عدة مناسبات بالسفارة السعودية في باكستان، ومرتين في جدة، وأن بن لادن طلب منه باعتباره رئيسا لاستخبارات المملكة، الدعم "ليأتي بمجاهديه لمكافحة الحزب الشيوعي في اليمن الجنوبية".

الأمير #تركي_الفيصل:

البشير عرض عام 1995 على ولي العهد الأمير عبدالله تسليم #بن_لادن للسعودية، لكن اشترط عدم مقاضاته، فرد الملك عبدالله: ماعندنا أحد فوق الشرع.. فتركنا وذهب بنفس العرض للأمريكان!#تركي_الفيصل_في_ليوان_المديفرpic.twitter.com/rBRvl1vsqs — الليوان (@almodifershow) April 27, 2020

وأوضح الأمير السعودي، أن التعاون مع بن لادن بهذا الشأن لم يحدث، لأن الرياض كانت تحاول في تلك الفترة استقطاب اليمن الجنوبي وإبعاده عن نهجه السابق، وتتواصل مع مسؤوليه عبر مبعوثين، ولذلك أبلغه بـ"جهود سعودية تبذل في هذا الاتجاه، ولا داعي لتغيير الوضع في اليمن بمجاهديك".

الأمير #تركي_الفيصل في شهادة للتاريخ عبر #الليوان:

بعد شهرين من التحريات داخليا وخارجيا.. وصلنا إلى أن اغتيال الملك فيصل رحمه الله كان عملا فرديا، وليس لأي جهة أجنبية صلة بهذا الاغتيال.#تركي_الفيصل_في_ليوان_المديفرpic.twitter.com/XdgT1Jknrx — الليوان (@almodifershow) April 27, 2020

وفي الشأن ذاته، كشف تركي الفيصل أن رئيس السودان المعزول، عمر البشير، عرض في عام 1995 على المملكة تسليمها بن لادن بشرط عدم مقاضاته، إلا أن الملك عبد الله بن عبد العزيز حينها رفض الشرط، "فتركنا (البشير) وذهب بنفس العرض للأمريكيين".

#mbc_تدعو_للتطبيع رئيس الاستخبارت العامه ، سفير بريطانيا ، سفير الولايات المتحده الامير تركي الفيصل في حديثه امس رأى وسبر اغوار السياسه والأمم pic.twitter.com/b9Ok0zvCQv — khalid h (@youkhl) April 28, 2020

وفي إجابة لافتة، أكد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، أن "اللوبي الصهيوني ألد عدو للمملكة في الولايات المتحدة، وهو أخطبوط منتشر على كافة المستويات وفي كل الولايات المتحدة".

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الأمير تركي الفيصل .. يؤكد :



جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن أن يوثق فيهم .. وموقفهم من الكويت التي احتضنتهم أثناء الغزو العراقي كان محبطاً .. وقطع أي أواصر ثقة ومودة نحوهم من المملكة.

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وصدرت عن الأمير السعودي المخضرم تعليقات طريفة وبنكهة خاصة، منها حين خاطبه محاوره قائلا: "أنت كنت سفيرا في أهم عاصمتين في العالم، في لندن وفي واشنطن"، فرد على الفور: "أنا اعتقد أن أهم عاصمة هي الرياض".

المصدر: الليوان