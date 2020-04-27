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الصحة السودانية: مناطق شرق الخرطوم ليست الأكثر وباء بكورونا  

أخبار العالم العربي

الصحة السودانية: مناطق شرق الخرطوم ليست الأكثر وباء بكورونا  
AFP
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نفت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، تحديدها لمناطق شرق العاصمة الخرطوم، بأنها أكثر مناطق الولاية تسجيلا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة، إلى عدم صحة ما أوردته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بتاريخ 25 أبريل، نقلا عن مسؤول في الوزارة بأن المنطقة المذكورة هي الأكثر من حيث عدد الإصابات بكورونا.

وشددت على أن، الدكتور بابكر أحمد المقبول مدير عام إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية، لم يصرح بأن مناطق الطائف والمعمورة بالخرطوم هي أكثر مناطق الولاية تسجيلا لحالات كورونا.

وأكدت الوزارة في تعميم صحفي، أن المقبول لم يدل بأي تصريح من هذا القبيل لأي وسيلة إعلام.

المصدر: rakobanews

 

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