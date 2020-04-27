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الكويت.. وصول عدد مصابي الكوادر الطبية بكورونا إلى 105

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الكويت.. وصول عدد مصابي الكوادر الطبية بكورونا إلى 105
Reuters Stephanie McGehee
الطواقم الطبية في الكويت
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية بلغ 105 حالات.

وأشار السند إلى أن "الحالات توزعت بين المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والقطاع الأهلي، ومستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، ومستشفى مؤسسة نفط الكويت".

وأضاف: "بلغت الإصابات نسبة تقدر بأقل من 1% من الطواقم الطبية في دولة الكويت".

وأشار السند، إلى أن "الإصابات شملت زملاءنا المواطنين ومن مختلف الجنسيات، الذين أبوا إلا أن يكونوا في الصفوف الأمامية".

المصدر: "القبس الكويتية"

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