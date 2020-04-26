دبي ترفع الحظر بالكامل عن حيين تجاريين

رفعت إمارة دبي الحظر بالكامل عن حيين تجاريين بهما عدد كبير من العمال الأجانب أصحاب الدخل المحدود، وذلك بعد تخفيف حظر التجول المفروض في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث اتخذت القرار نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة لفيروس كورونا في الحيين خلال اليومين الماضيين، وأضاف أن ما يربو على 6000 فحص تم إجراؤها لسكان راس ونايف في أقل من شهر.

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اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث تقرر تخفيف قيود الحركة في منطقتي الراس ونايف بعد تسجيل "صفر" حالات كورونا على مدى يومين" بفضل تعاون أفراد المجتمع وجهود الفرق الميدانية، مع استمرار الحظر في المنطقتين من الساعة 10 مساءاً حتى 6 صباحاً أسوة بباقي أنحاء الإمارة. #دبي — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 26, 2020

انجاز أكثر من 6000 فحص طبي في منطقتي الراس ونايف خلال شهر واحد، وجهود كبيرة لجنود الصفوف الأولى من فرق مركز التحكم والسيطرة، هيئة الصحة، شرطة دبي، الدفاع المدني،اسعاف دبي، بلدية دبي،طرق دبي، مؤسسة وطني والتي عملت لضمان أعلى مستويات الحماية للمواطنين والمقيمين في كافة انحاء دبي. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 26, 2020

وقلصت دبي يوم الجمعة الحظر في الإمارة ليستمر من العاشرة مساء وإلى السادسة صباحا، واتخذت الآن نفس الخطوة في حيي الراس ونايف بعد إغلاقهما في إطار جهود احتواء انتشار الفيروس.

وسجلت الإمارات أكثر من 10300 إصابة و76 حالة وفاة بالفيروس، في ثاني أعلى عدد بالمصابين بين دول الخليج العربية الست بعد السعودية.

المصدر: وكالات