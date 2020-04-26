الإمارات تسجل أعلى معدل إصابة يومي بكورونا و7 وفيات والفحوص تتجاوز المليون

أعلنت الإمارات عن تسجيل 532 إصابة جديدة بكورونا وأن عدد الفحوص التي أجرتها على الفيروس التاجي تجاوزت المليون فحص، وأن الخطة الوطنية لزيادة الفحوص مستمرة.

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وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، إن الإصابات الجديدة تم عزلها، وأغلبها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 9813 حالة، أغلبها في حالة صحية مستقرة، كما أعلنت عن وفاة 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بالفيروس، وذلك نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 71 شخصا.

كما أعلنت الدكتورة الشامسي وصول حالات الشفاء في الدولة إلى 1887 حالة، أي ما يقرب من 20% من إجمالي عدد الإصابات، لافتة إلى أن أعداد المتعافين في تزايد، وأن المتوسط اليومي لحالات الشفاء والتعافي التام من أعراض المرض في الإمارات خلال الأسبوعين الماضيين تجاوز 100 حالة شفاء يوميا.

وذكرت أنه بمناسبة حلول شهر رمضان، تم التخفيف جزئيا من القيود على الحركة والتنقل، مع الالتزام بمجموعة من تعليمات الصحة والسلامة.

من جهته، قال عبد الرحمن العويس، وزير الصحة الإماراتي، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التاسعة عشرة لحكومة الإمارات، إن الفحوص متوفرة "للمواطنين والمقيمين من خلال 14 مركز فحص من المركبة، والمراكز الصحية، وخدمات الفحص لأصحاب الهمم في منازلهم".

وكشف أن الإمارات تجاوزت حاجز المليون فحص لفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إجراء مليون و22 ألفا و326 فحصا.

المصدر:"الاتحاد"