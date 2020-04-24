تونس: بصدد التثبت من نجاعة التحاليل السريعة لفيروس كورونا

أكد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، إجراء نحو ألف تحليل سريع بتونس الكبرى و500 تحليل بولاية قبلي كتجربة، في إطار التقصي الأولي لإصابات كورونا.

وأشار المكي، إلى أن "الهدف من التجربة هو التثبت من نجاعة التحاليل، لاسيما وأن عددا منها كشف بعض الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد".

وأعتبر الوزير، أن "الضجة الإعلامية التي تمت إثارتها بخصوص الخطأ الوارد في كيفية أخذ العينات بإحدى المناطق بتونس الكبرى لا تعدو أن تكون زوبعة في فنجان".

وأوضح أن "التحاليل السريعة التي تم إقرارها في إقليم تونس الكبرى وقبلي، لا تزال في طور التجربة ومن المنتظر أن يتم استخلاص الاستنتاجات والآليات الناجعة لتطويرها لتشمل آلاف المواطنين".

المصدر: "موزاييك"