موجة كثيفة من الغبار قادمة من مصر تؤثر على فلسطين

قال ليث العلامي المختص الفلسطيني في الرصد الجوي اليوم الجمعة، إن موجة كثيفة من الغبار قادمة من مصر بدأت تؤثر على أجزاء واسعة من فلسطين.

وأضاف في منشور عبر "فيسبوك"، إن موجة الغبار تظهر بشكل واضح على صور الأقمار الصناعية، وهي ملونة باللون البنفسجي والزهري وأخذت تؤثر على أجزاء واسعة من المنطقة.

وأضاف: "غدا السبت ستنحسر موجة الغبار، وتنخفض الحرارة بشكل ملموس وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار فوق مناطق واسعة. ويكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر مائج".

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وتشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة رياح قوية ستهب اليوم الجمعة وتستمر لثاني أيام شهر رمضان.

المصدر: وكالات