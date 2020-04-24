مصر.. ريح هبوب والبيئة تحذر

تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة رياح قوية ستهب اليوم الجمعة وتستمر لثاني أيام شهر رمضان.

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وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تتعرض لمنخفض خماسيني يؤدي لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي قد تصل للعاصفة على بعض المناطق، مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن هناك نشاطا ملحوظا للرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء البلاد، تصل إلى حد العاصفة الترابية، ومن المتوقع أن تصل سرعتها إلى 70:60 كم/ ساعة، مما سيسبب تدهورا في الرؤية الأفقية واضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط وخليج السويس.

من جانبها، قالت الإدارة المركزية لنوعية الهواء في وزارة البيئة المصرية، إنه بناء على منظومة الإنذار المبكر ستتأثر جودة الهواء سلبا، حيث يزداد نشاط الرياح وتتحول إلى جنوبية غربية وتتقدم تدريجيا ناحية الشرق لتكون مثيرة للأتربة والرمال على كافة الأنحاء تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤثر سلبا على جودة الهواء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية