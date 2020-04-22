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وزارة البيئة المصرية تحذر من جودة الهواء

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وزارة البيئة المصرية تحذر من جودة الهواء
Reuters
مصر
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حذرت وزارة البيئة المصرية من جودة الهواء، اليوم الأربعاء، استنادا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر ‏التابعة لوزارة البيئة.

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وأشارت الوزارة إلى أنه يتوقع‎ ‎ظهور تأثير الظهير الصحراوي مع نشاط الرياح ‏الغربية والجنوبية الغربية مما يسبب إثارة للرمال والأتربة، تبدأ من غرب ‏الجمهورية وتتقدم نحو المناطق الداخلية للبلاد اليوم.

وأوضحت أن هذا الأمر يؤثر سلبا على جودة الهواء بسبب الأتربة العالقة والرمال المثارة على فترات ‏خلال هذا اليوم، حيث نصحت المواطنين من كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض ‏الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة.

المصدر: RT

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