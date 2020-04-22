وزارة البيئة المصرية تحذر من جودة الهواء
Reuters
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حذرت وزارة البيئة المصرية من جودة الهواء، اليوم الأربعاء، استنادا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوقع ظهور تأثير الظهير الصحراوي مع نشاط الرياح الغربية والجنوبية الغربية مما يسبب إثارة للرمال والأتربة، تبدأ من غرب الجمهورية وتتقدم نحو المناطق الداخلية للبلاد اليوم.
وأوضحت أن هذا الأمر يؤثر سلبا على جودة الهواء بسبب الأتربة العالقة والرمال المثارة على فترات خلال هذا اليوم، حيث نصحت المواطنين من كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة.
المصدر: RT