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وزارة البيئة المصرية تحذر من نسبة تلوث الهواء في القاهرة

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وزارة البيئة المصرية تحذر من نسبة تلوث الهواء في القاهرة
Reuters
مصر
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حذرت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة في مصر، من جودة الهواء في بعض مناطق القاهرة، على مدار الـ3 أيام المقبلة، بسبب ارتفاع مستويات التلوث في الهواء.

وزارة البيئة المصرية تحذر من نسبة تلوث الهواء في القاهرةنسبة التلوث يوم الثلاثاء
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ويتم تقسيم نوعية جودة الهواء إلى مستويات ثلاثة، يرمز لكل منها بلون.

ويرمز اللون الأحمر إلى مستوى نقاء منخفض، والأصفر لمستوى نقاء متوسط، والأخضر لمستوى نقاء مرتفع.

وزارة البيئة المصرية تحذر من نسبة تلوث الهواء في القاهرةنسبة التلوث يوم الأربعاء

ومن المتوقع أن تكون نسبة التلوث عالية في مناطق شرق وغرب وجنوب القاهرة غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التلوث في المنصورة والزقازيق وكفر الزيات، لترتفع النسبة بشكل كبير يوم الأربعاء في كافة أنحاء القاهرة.

المصدر: مصراوي

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