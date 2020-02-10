الأرصاد الجوية المصرية تحذر من طقس الثلاثاء: شديد البرودة ليلا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من طقس يوم غد الثلاثاء في القاهرة الكبرى، حيث سيكون الطقس مائلا للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا.

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ونوهت الأرصاد الجوية بأن الوجه البحري، سيشهد أيضا طقسا مائلا للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، والرياح النشطة ستؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

ويحل اليوم الاثنين بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا أيضا، حيث نصحت الهيئة المواطنين بعدم تخفيف الملابس لآن هناك تقلبات جوية قادمة، وألا ينخدعوا بدرجات الحرارة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في مصر قد حذرت المواطنين من الطقس السيئ في الأيام القادمة، مطالبة بعدم تخفيف الملابس وضرورة التواجد في المنازل، لعدم استقرار الحالة الجوية.

المصدر: وكالات