 
مباشر
عاجل
مسؤول تركي: دمرنا مواقع الجيش السوري التي كانت مصدر الهجوم على قواتنا في إدلب

الأرصاد الجوية المصرية تحذر من طقس الثلاثاء: شديد البرودة ليلا

أخبار العالم العربي

الأرصاد الجوية المصرية تحذر من طقس الثلاثاء: شديد البرودة ليلا
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8r0

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من طقس يوم غد الثلاثاء في القاهرة الكبرى، حيث سيكون الطقس مائلا للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا.

إقرأ المزيد
الأرصاد المصرية تحذر المواطنين: إلزموا منازلكم
الأرصاد المصرية تحذر المواطنين: إلزموا منازلكم

ونوهت الأرصاد الجوية بأن الوجه البحري، سيشهد أيضا طقسا مائلا للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، والرياح النشطة ستؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

ويحل اليوم الاثنين بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا أيضا، حيث نصحت الهيئة المواطنين بعدم تخفيف الملابس لآن هناك تقلبات جوية قادمة، وألا ينخدعوا بدرجات الحرارة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في مصر قد حذرت المواطنين من الطقس السيئ في الأيام القادمة، مطالبة بعدم تخفيف الملابس وضرورة التواجد في المنازل، لعدم استقرار الحالة الجوية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين