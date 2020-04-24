المغرب.. 124 إصابة جديدة بكورونا
Reuters Youssef Boudlal
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة، عن تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 3692.
ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وبالتالي فقد استقر العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس عند 155.
أما عدد المتعافين فبلغ 478 في وقت تم فيه استبعاد 19124 حالة بعد تحليل مخبري سلبي.
https://t.co/0F13YNxnRvpic.twitter.com/1xrz1jssAW— Ministère-Santé-Maroc Ministry of Health Morocco (@Ministere_Sante) April 24, 2020
وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت أمس الخميس، تسجيل 122 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة جديدة.
المصدر: RT