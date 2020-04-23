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المغرب.. انخفاض ملموس في إصابات كورونا

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المغرب.. انخفاض ملموس في إصابات كورونا
Reuters YB/OLA
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، تسجيل 122 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضا كبيرا في الحالات الجديدة، مقارنة مع يوم أمس الذي سجلت فيه 237 إصابة.

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وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة ارتفع إلى 3568 حالة، فيما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 155 بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

وأوضح رئيس مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، أن 39 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 456 شخصا.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء

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