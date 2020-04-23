مصر.. تسجيل 232 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الخميس، تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 11 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن جميع المصابين مصريون، مشيرا إلى أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 3891 حالة، ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، عن فرض حظر التجول الليلي في البلاد خلال شهر رمضان، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، محذرا من خطر كبير.

وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي أن حظر التجول في مصر سيسري اعتبارا من الـ9 مساء وحتى الـ6 صباحا خلال شهر رمضان.

وحذر مدبولي من أن البلاد قد تشهد في الفترة القادمة ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا، مشددا على أن هناك تنسيقا مستمرا بين الوزارات والجهات المختصة حيال إدارة الأزمة.

وقال إن الحكومة تتوقع عودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر، موضحا أن السلطات ستبحث مع انتهاء رمضان خطوات جديدة في هذا السبيل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء.

وشدد مدبولي على أن القضية لا تكمن في ساعات الحظر بل في سلوك المواطنين قبلها، وأضاف: "الأيام الماضية شهدت ازدحاما شديدا في حركة الشراء بسبب الظروف والمناسبات، لكن أهم نقطة في مناشدة المواطنين، هي اتخاذ الإجراءات الوقائية والتباعد والمسافات بين الأشخاص".

المصدر: رويترز + وكالات