الأمن الأردني: فيديو مشاجرة إربد قديم وسنلاحق كل من يخرجه عن سياقه

أكدت مديرية الأمن العام الأردني، أن الغرض من نشر فيديو قديم يظهر مشاجرة في محافظة إربد استخدمت فيها أسلحة نارية، هو زعزعة الأمن في المملكة.

وأشار الناطق باسم الوزارة، إلى أن "عددا من الأشخاص استخدموا فيديو قديما لمشاجرة وقعت منذ أشهر بين عدد من الأشخاص واستخدمت بها الأسلحة النارية لبث الخوف والذعر بين المواطنين ومحاولة زعزعة الأمن".

وأضاف، أنه "جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمشاجرة في حينه، وسيتم ملاحقة وإلقاء القبض على كل من يقوم باستخدام الفيديو لغايات أخرى خارج سياقه".

وشدد، على أنه "لن نسمح لهؤلاء بإيهام الآخرين وزعزعة الأمن والنظام العام وسنكون لهم دوما بالمرصاد".

المصدر: "وكالات أردنية"