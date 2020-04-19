الأردن.. الأمن العام يوضح ملابسات فيديو حي الزهور (فيديو)

أوضحت مديرية الأمن العام الأردنية، الأحد، تفاصيل مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إشكال وقع في منطقة حي الزهور في العاصمة عمان.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه أثناء قيام إحدى الدوريات الأمنية بالوظيفة الرسمية في منطقة الزهور مساء أمس السبت، تجمهرت مجموعة من الأشخاص بالشارع العام مخالفة أوامر الدفاع، وعند محاولة إنهاء ذلك التجمهر قام عدد منهم بالصراخ والتهجم على طاقم الدورية ومقاومتهم.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى استخدام القوة اللازمة وضبط عدد منهم وهو ما ظهر خلال فيديو جرى تداوله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكان وزير الداخلية الأردني سلامة حماد قال في وقت سابق إن أمر الدفاع رقم 8 الذي أصدرته الحكومة بمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، جاء استجابة لبعض الظواهر التي حدثت مؤخرا من "القلة القليلة"، وتجاوزت مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف حماد أن الإضرار بحياة الناس بقصد أو دون قصد، جرم يعاقب عليه القانون، مشددا على أنه لا تهاون في التعامل مع أي ظواهر تعرض صحة المواطنين للخطر.

المصدر: وكالات