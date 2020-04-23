قوات حفتر تعلن عن "أسر إرهابي مصري" لا يقل خطورة عن عشماوي

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر عن أسر "متطرف مصري لا يقل خطورة عن الإرهابي رقم واحد المصري هشام عشماوي" الذي تم إعدامه الشهر الماضي.

وصرح أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر مساء أمس الأربعاء، بأن الاستخبارات العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني" تمكنت من إلقاء القبض على محمد محمد السيد، وهو معروف أيضا بمحمد السنبختي، وأبو خالد منير، مشيرا إلى أن هذا الشخص كان يحارب إلى جانب قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأكد المسماري أن عملية "احتجاز المتطرف جاءت في العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق، وتم ترحيله لاحقا بنجاح إلى بنغازي".

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وأشار إلى أن قوات حفتر "تابعت السنبختي منذ رصده في منطقة غوط الشعال في طرابلس شهر سبتمبر الماضي".

ووصف المسماري السنبختي، الذي يرجح انتماؤه إلى تنظيم "القاعدة"، بأنه "من الإرهابيين الخطرين ويمثل نفس الخطورة التي كان عليها عشماوي".

وذكر أن المعتقل كان مساعدا لعشماوي ومتورطا في تفجير كنائس قبطية في مصر، ولديه شقيقان مسجونان في مصر على ذمة قضايا إرهاب.

المصدر: وكالات