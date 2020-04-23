الحكومة السورية تعدل أوقات الحظر خلال شهر رمضان

أقرت الحكومة السورية اليوم الخميس، تعديل الحظر اليومي المفروض في البلاد خلال شهر رمضان ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقررت الحكومة تحديد الحظر يومي الجمعة والسبت من الساعة السابعة والنصف مساء إلى 6 من صباح اليوم الثاني، أسوة بباقي أيام الأسبوع.

ووافق الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لانتشار كورونا على تمديد ساعات فتح المحلات وكافة المهن التجارية والخدمات لتصبح من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء، بما يمكن المواطنين من تأمين احتياجاتهم تماشيا مع خصوصية الشهر.

وسمح الفريق، للمطاعم ومطاعم الخدمة الذاتية بالعمل والتشغيل بشكل يومي حتى السابعة والنصف مساء لتلبية الطلبات الخارجية، وكذلك لوزارة الإدارة المحلية إعادة افتتاح جزئي لمراكز خدمة المواطن لتقتصر على تقديم خدمات ضرورية محددة.

وشمل القرار أيضا، وزارة الداخلية، إذ سمح باستئناف تقديم خدمات خلاصة سجل عدلي وبيان حركة، وكذلك السماح لوزارة النقل في إعادة الافتتاح التدريجي لمديريات النقل بالمحافظات لتقديم خدمات محددة وضرورية وفق برنامج أسبوعي.

وحدد الفريق الحكومي إعادة بدء دوام جميع العاملين في وزاراتي الصناعة والزراعة بدءا من الأحد القادم، وفي كافة المنشآت التابعة لهما مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية.

وقرر الفريق تجهيز مراكز حجر صحي إضافية في عدد من المحافظات وخاصة في ريف دمشق بمنطقة الحرجلة واستكمال تجهيز مركز الدوير ومركز الطلائع بطرطوس، إضافة إلى مركزين في الزبداني وكفير يابوس بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية لاستقبال الراغبين بالعودة إلى سوريا من لبنان.

وأشار الفريق، إلى أن "جميع الخطوات والإجراءات المتخذة لإعادة النشاط الاقتصادي والخدمي واستمرار العملية الإنتاجية، يجب أن تكون متوائمة مع أعلى درجات الحرص والمسؤولية والوعي من قبل المواطنين والالتزام بالوقاية الشخصية وشروط السلامة الصحية".

المصدر: RT