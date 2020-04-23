اليمن يطلب مساعدة روسيا لمواجهة كورونا

كشف السفير اليمني لدى روسيا أحمد سالم الوحيشي، أن حكومته طلبت من روسيا مساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وثمن الوحيشي في حديث لوكالة "نوفوستي" نشر اليوم الخميس، موقف روسيا "التي رحبت بمبادرتنا بوقف إطلاق النار لتركيز كافة الجهود على التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا"، وقال: "أرسلنا قائمة بالمعدات والأدوية المطلوبة، ونبقى في انتظار رد".

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وتتضمن القائمة أجهزة التنفس الصناعي ومزيلات الرجفان والبدلات الواقية وأكثر من مليون قناع تنفس من نوع N95 وكمامة وجه.

وأشار السفير إلى أن "الحكومة اليمنية اتخذت بعد تفشي كورونا كافة الإجراءات اللازمة والمماثلة لتلك التي طبقتها الدول الأخرى وفق توصيات منظمة الصحة العالمية"، مضيفا أنه يصعب تحديد العدد الدقيق للإصابات بكورونا بسبب استمرار النزاع في البلاد.

يذكر أن اليمن أعلن حتى الآن عن تسجيل إصابة مؤكدة واحدة فقط بفيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي"