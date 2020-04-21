شركات تتبرع لليمن بعشرات الآلاف من أجهزة اختبار فيروس كورونا

قالت مجموعة شركات متعددة الجنسيات، اليوم الثلاثاء، إنها قررت التبرع بعشرات الآلاف من أدوات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا والأجهزة الطبية لليمن.

ولم يسجل اليمن، الذي لا يمتلك قدرات تذكر للكشف عن الإصابة بالفيروس، سوى حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا أعلن عنها في العاشر من أبريل.

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من تفش كارثي إذا انتشر المرض بين السكان الذين يعانون من سوء تغذية حاد.

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وقالت المبادرة الدولية بشأن "كوفيد-19" في بيان، إن شحنتها الأولى التي يبلغ حجمها 34 طنا ستصل إلى اليمن الأسبوع المقبل وتتضمن 49 ألف جهاز كشف عن الإصابة بالفيروس و20 ألف جهاز اختبار سريع وخمسة أجهزة طرد مركزي ومعدات تتيح إجراء 85 ألف اختبار بالإضافة إلى 24 ألف‭‭ ‬‬جهاز لاختبار الحمض النووي.

وتعمل المبادرة مع الأمم المتحدة التي ستتولى توزيع المعدات المتبرع بها ومنها 225 جهاز تنفس صناعي وأكثر من نصف مليون كمامة طبية.

من جهته، قال مسؤول أمريكي كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة تجهز "مساهمة كبيرة" لمساعدة اليمن في التصدي لفيروس كورونا المستجد، لكنها قد تضطر إلى إيجاد بدائل لمنظمة الصحة العالمية لإنفاقها.

وصرح المسؤول "نسعى لتوفير بعض التمويل لليمن من أجل إجراءات مكافحة مرض كوفيد-19.. لدينا حاليا الدفعة التي نأمل أن تجعل ذلك ممكنا"، رافضا الكشف بشكل محدد عن المبلغ الذي تعتزم واشنطن تخصيصه لذلك.

وأضاف "سيكون مساهمة كبيرة وسنجد سبلا للوصول عبر الشبكات الموجودة ومنظمات صحية يعول عليها بسبب الخلاف مع منظمة الصحة العالمية في الوقت الراهن، والتي بالمناسبة تقوم بكثير من العمل الطيب في اليمن، لذلك قد يتعين علينا إيجاد وسائل بديلة".

وجاء ذلك بعد أيام من هجوم الرئيس دونالد ترامب على المنظمة بسبب أسلوب تعاملها مع الوباء.

ويحتاج زهاء 80 في المئة من سكان اليمن، أو 24 مليون نسمة، لمساعدات إنسانية.

المصدر: رويترز