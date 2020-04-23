أبوظبي تستأنف خدمات النقل العام يوم السبت

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، يوم أمس الأربعاء، أن الإمارة ستستأنف خدمات حافلات النقل العام الساعة السادسة من صباح السبت المقبل.

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وقالت الدائرة إنها ستجري "عمليات تعقيم مكثفة تستمر لمدة 48 ساعة لكافة حافلات النقل العام" ابتداء من صباح اليوم الخميس.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، قد أعلنت عن تأجيل الدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي كان من المقرر إقامته من 15 ولغاية 21 أبريل 2020.

وأضافت دائرة الثقافة، أن المعرض تم تأجيله حتى 29 مايو 2021، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

المصدر:"رويترز"+RT