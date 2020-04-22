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120 إصابة جديدة بكورونا في سجن ورزازات بالمغرب

أخبار العالم العربي

120 إصابة جديدة بكورونا في سجن ورزازات بالمغرب
Reuters YB/
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
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أفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، بتسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في سجن مدينة بورزازات.

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وأوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، أن العدد الأكبر من الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية سجل في سجن المدينة بـ 120 حالة مؤكدة، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف السجناء والموظفين ومخالطيهم إلى 186.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 237 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3446 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 4 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 149.

المصدر: وكالات

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