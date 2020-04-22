 
مباشر
عاجل
السلطات الروسية: وفاة 27 جراء فيروس كورونا في موسكو

بسبب تراكم الديون.. شاب مصري يشعل النار في نفسه محاولا الانتحار

أخبار العالم العربي

بسبب تراكم الديون.. شاب مصري يشعل النار في نفسه محاولا الانتحار
YouTube
شرطي بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية بمصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nq1l

حاول شاب الانتحار بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية بمصر، حيث أشعل النيران في جسده، وذلك بسبب تراكم الديون عليه.

وتلقى مدير أمن الغربية، اللواء محمود حمزة، إخطارا من قسم شرطة المحلة الكبرى، يفيد بقيام شاب يدعى "محمد ال." بمنطقة سوق السمك بإشعال النيران بجسده، وذلك بسبب معاناته من تراكم الديون عليه وضيق الحال، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام مصابا بحروق متفرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار العرض على النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا