بسبب تراكم الديون.. شاب مصري يشعل النار في نفسه محاولا الانتحار

حاول شاب الانتحار بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية بمصر، حيث أشعل النيران في جسده، وذلك بسبب تراكم الديون عليه.

وتلقى مدير أمن الغربية، اللواء محمود حمزة، إخطارا من قسم شرطة المحلة الكبرى، يفيد بقيام شاب يدعى "محمد ال." بمنطقة سوق السمك بإشعال النيران بجسده، وذلك بسبب معاناته من تراكم الديون عليه وضيق الحال، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام مصابا بحروق متفرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار العرض على النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

ناصر حاتم

المصدر: RT