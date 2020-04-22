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لبنان.. استمرار التحقيقات مع مرتكب جريمة "بعقلين"

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لبنان.. استمرار التحقيقات مع مرتكب جريمة
Reuters Hassan Abdallah
قوات الأمن اللبناني - أرشيف
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أكدت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، اليوم الأربعاء، متابعة التحقيقات الأمنية والقضائية المكثفة لإحالة مرتكبي جريمة "بعقلين" إلى القضاء لينالوا جزاءهم.

وكتبت نجم على "تويتر": "‏لا يمكنني أمام هول المجزرة التي هزت بعقلين الحبيبة بالأمس، وشكلت صدمة لجميع اللبنانيين، إلا أن أعبر لعائلات الضحايا الأبرياء عن أحر التعازي وكامل التضامن، كمواطنة وكمسؤولة".

وأضافت: "أؤكد التزامي الراسخ بمتابعة التحقيقات الأمنية والقضائية المكثفة لإحالة مرتكبي الجريمة أمام قوس العدالة".

وأشارت مصادر أمنية لبنانية، الثلاثاء، إلى إلقاء القبض على رجل أقدم على ذبح زوجته وقتل بالرصاص ثمانية آخرين من بينهم شقيقه، في بلدة‭‭ ‬‬بعقلين على بعد 45 كم جنوبي العاصمة بيروت.

وأوضحت المصادر، أن "من بين القتلى 5 سوريين بينهم صبي عمرة 15 عاما وطفل عمره عشرة أعوام، كانا في منزل تحت الإنشاء"، والذي كان مسرحا لإطلاق النيران.

وتضاربت الأنباء حول الدافع الحقيقي لارتكاب الجريمة، في حين لم يعلن رسميا عن أسباب الحادث، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهم.

المصدر: RT

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