السيسي: السكك الحديدة نهبت عام 2011 في مصر
Reuters
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كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن عملية نهب تعرضت لها السكك الحديدية المصرية عام 2011، إبان أحداث ثورة يناير.
وقال الرئيس المصري خلال استعراض الموقف الراهن من تنفيذ الخطوة الاستراتيجية لتطوير سيناء، إن: "السكة الحديد نهبت في فترة 2011، وعلى المصريين أن ينتبهوا إلى أن عودة الدولة أمر مشترك بين الدولة والمواطنين".
وكان وزير النقل المصري كامل الوزير، قد أعلن أن اليوم تم البدء في تجربة العربة النموذج الواردة من مصنع "ترانسماش هولدنغ" ضمن صفقة تشمل 1300 عربة.
المصدر: RT