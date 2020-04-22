السيسي يفتتح مشروعا جديدا أسفل قناة السويس.. وماكينة عملاقة تخرج أمامه
Reuters
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افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشروعا جديدا أسفل قناة السويس، عبارة عن نفق أطلق عليه اسم "الشهيد أحمد حمدي 2"، حيث خرجت ماكينة الحفر العملاقة للضفة الشرقية لقناة السويس.
واتخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بربط سيناء بالدلتا عبر عدد من الأنفاق، وبدأ العمل في هذا الاتجاه منذ مايو 2015 بهدف إنجاز المشروع قبل موعده.
وكان الرئيس المصري قد افتتح، في مايو 2019، عددا من الأنفاق التي تربط سيناء بمدن القناة والدلتا.
المصدر: RT