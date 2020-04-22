مصر.. تحذيرات من عاصفة قوية ستضرب البلاد

كشف مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، محمود شاهين، عن عاصفة قوية ستضرب مصر يوم الجمعة الموافق أول أيام شهر رمضان.

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وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، إن سرعة الرياح ستصل يوم الجمعة أول أيام شهر رمضان لـ45 كم في الساعة، ووصولها لحد العاصفة القوية على القاهرة، سيناء، شمال الصعيد وبعض المحافظات، بالإضافة للارتفاع الشديد بدرجات الحرارة لتصل إلى 36 درجة مئوية.

وأوضح مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس شهد أمس الثلاثاء ارتفاعا في درجات الحرارة، نظرا لتغير الكتلة الهوائية.

وأشار محمود شاهين إلى أن طقس الخميس سيشهد نشاطا في الرياح مثيرة للأتربة، خاصة مع تقدم ساعات النهار، وخاصة على المناطق الصحراوية، ستقلل من مستوى الرؤية، لذا يتوجب عدم التعرض إليها بشكل مباشر، خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من بعد ظهر الخميس سوف تتأثر أقصى مدن ومحافظات المناطق الغربية للبلاد بنشاط للرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، مصاحبة لمنخفض قوى خماسينى صحراوي يتحرك من الغرب للشرق بمحاذة سواحل البحر المتوسط.

المصدر: وسائل إعلام مصرية