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كورونا يدخل مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان

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كورونا يدخل مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان
Reuters Ali Hashisho
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أعلنت السلطات اللبنانية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين الواقع في ضواحي مدينة بعلبك.

وأكد محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، صحة هذه الأنباء على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأربعاء، مشددا على استمرار التعبئة العامة، ولا سيما لجهة الحجر المنزلي وخاصة للمقيمين داخل المخيم وفي محيطه.

وتابع: "نقوم منذ ليل أمس بتكثيف الإجراءات داخل وخارج المخيم، مع الأخذ بعين الاعتبار تداخله مع أحياء المدينة".

وتستضيف مخيمات اللاجئين في بعلبك، علاوة على اللاجئين الفلسطينيين، نحو 55-60 ألف لاجئ سوري، حسب ما أكده رئيس بلدية المدينة، فؤاد بلوق، لوكالة "سبوتنيك" الشهر الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية اللبنانية أمس عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 السابقة، لأول مرة منذ 5 مارس.

وسجلت في البلاد حتى الآن 21 وفاة و677 إصابة بكورونا.

المصدر: RT + نوفوستي

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