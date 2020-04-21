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وزير الصحة الأردني: لا إصابات بكورونا لليوم الثاني ووضعنا الوبائي ممتاز

أخبار العالم العربي

وزير الصحة الأردني: لا إصابات بكورونا لليوم الثاني ووضعنا الوبائي ممتاز
Globallookpress Mohammad Abu Ghosh/Xinhua
صورة من الأرشيف
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أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل حدود الأردن لليوم الثاني على التوالي، واصفا الوضع الوبائي في البلاد بـ "الممتاز".

وقال جابر خلال إيجاز صحفي بمركز إدارة الأزمات، اليوم الثلاثاء، إن الأردن لم يسجل إصابات جديدة لليوم الثاني داخل حدوده، وسجل 3 إصابات على الحدود، واحدة منها لأردني، واثنان من جنسيات عربية.

وأضاف الوزير أنه تم تسجيل 15 حالة شفاء، 9 منها في مستشفى الملكة علياء العسكري، وحالتين في مستشفى الأمير حمزة، و4 حالات في مستشفى الملك المؤسس.

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وقال الوزير إن الوضع الوبائي في الأردن ممتاز، مشيرا إلى إجراء 2915 فحصا لكورونا الثلاثاء.

وأكد أنه "بالرغم من زيادة عدد الفحوص، إلا أن الأرقام تهبط، مما يعني أن وضعنا الوبائي ممتاز".

وأضاف جابر، أن "تعب الأردن وتضحيته، لم يذهب"، مؤكدا أنه "يجب المحافظة على هذا الإنجاز".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا كان 417 حالة حتى يوم الأحد الماضي. وأكد وزير الصحة أمس الاثنين عدم تسجيل أي إصابات جديدة في الأردن.

المصدر: موقع "خبرني"

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