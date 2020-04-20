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الأردن: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الأردن: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters Muhammad Hamed
وزير الصحة الأردني سعد جابر
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أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم الاثنين.

وقال جابر في إيجاز صحفي بمركز إدارة الأزمات، إن الأردن لم يسجل اليوم أي إصابة بفيروس كورونا، ولكن سجلت 8 حالات على الحدود في منطقة العمري لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيون، وخمسة أجانب.

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وأضاف وزير الصحة، أنه تم تسجيل 6 حالات شفاء، 3 منها في مستشفى الملك المؤسس، وحالتين في مستشفى الأمير حمزة، وحالة في مستشفى الملكة علياء العسكري.

وبذلك تجاوز عدد المتعافين من كورونا في الأردن الـ 280 شخصا. وكان وزير الصحة قد أعلن أمس الأحد أن حصيلة المصابين بلغت 417 حالة.

المصدر: موقع "خبرني"

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