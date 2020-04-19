وزير الصحة الأردني: حصيلة الإصابات بكورونا في المملكة تبلغ 417 حالة

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 417 حالة، بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

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وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، في مركز إدارة الأزمات، إن الأردن سجل اليوم 4 إصابات جديدة، موزعة كالآتي: زوجة وابنة للأب المصاب، وشقيقان أحدهما أدخل في مستشفى الملك المؤسس ومصدر العدوى شقيق لهما كان بالسويد.

وأضاف الوزير أنه سجل اليوم، 7 حالات شفاء ، ليصبح عدد حالات الشفاء الكلي 276، وتبقى تحت العلاج في المستشفيات 134 حالة.

وأوضح أن العودة التدريجية للحياة الطبيعية، كانت نتيجة صبر وجهد الأردنيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد جابر أن الوضع الطبي في الأردن مستقر وتحت السيطرة.

وأضاف الوزير خلال استضافته عبر برنامج "صوت المملكة"، أن وزارة الصحة تطمح إلى زيادة عدد الفحوص اليومية لفيروس كورونا، إلى 4 آلاف فحص.

كما أكد عزم المملكة البدء بتصدير بعض المعدات الطبية الفائضة عن حاجتها. وتابع أن الكوادر الطبية موجودة في المملكة وأن بلاده لم تحتج إلى أي مساعدات خارجية.

وأردف جابر أن "الأردن يتبع فحص كورونا المعتمد عالميا، وترجع دقته إلى طريقة سحب العينة، لكن هنالك فحوصات سريعة ودقتها أعلى، طلبناها من الخارج".

المصدر: خبرني