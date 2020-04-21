لافروف يبحث التسوية السورية مع الصفدي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الوضع في سوريا والتسوية الشرق أوسطية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال المكالمة "تبادل الآراء حول الجوانب الرئيسية من جدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على الوضع في سوريا، بما في ذلك مهام المساعدة على حل مشاكل السكان المدنيين بالتوافق مع القانون الإنساني الدولي".

وأضاف البيان أنه "تم التعبير عن الرضى بشأن توصل الأطراف السورية إلى اتفاق حول ترتيب الأعمال اللاحقة للجنة الدستورية"، مشيرا إلى أن الصفدي أشاد بخطوات الجانب الروسي لدعم تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار أستانا.

وبحث الوزيران كذلك التسوية الشرق أوسطية، وأكد على "رفضهما الخطوات الأحادية الجانب وضرورة تهيئة الظروف لاستئناف الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام بأسرع ما يمكن".

المصدر: RT