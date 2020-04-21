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هزة أرضية تضرب اللاذقية في الساحل السوري مجددا

أخبار العالم العربي

هزة أرضية تضرب اللاذقية في الساحل السوري مجددا
Reuters
صورة تعبيرية
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أفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا بوقوع هزة أرضية جديدة بقوة 2.6 صباح الثلاثاء شمال غرب اللاذقية في الساحل السوري، في سلسلة هزات متتالية ضربت المنطقة مؤخرا على مدار أيام متواصلة.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل - وزراة النفط" عند الساعة 7.48 بالتوقيت المحلي، هزة أرضية قبالة الساحل السوري، يقع مركزها على مسافة 57 كم شمال غرب مدينة اللاذقية في البحر الأبيض المتوسط.

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وشهدت محافظة اللاذقية السورية ومناطق أخرى في الساحل السوري مؤخرا، سلسلة هزات خلال عدة أيام متتالية، تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

المصدر: وكالات 

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