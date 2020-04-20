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قفزة في عدد المصابين بكورونا في قطر

أخبار العالم العربي

قفزة في عدد المصابين بكورونا في قطر
AFP
صورة أرشيفية/ قطر
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أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 567 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وتسجيل 37 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

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440 إصابة جديدة بكورونا في قطر
440 إصابة جديدة بكورونا في قطر

وشهد عدد المصابين اليوم الاثنين قفزة، حيث أعلنت السلطات الصحية القطرية أمس الأحد عن تسجيل 440 إصابة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الوباء أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في البلاد بلغ 6015، بما في ذلك 5451 شخصا يخضعون للعلاج حاليا.

وبلغ مجموع الحالات المتعافية 555 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 9 حالات.

وخضع نحو 2082 شخص في قطر منذ أمس الأحد لفحص كورونا، ليتجاوز العدد الإجمالي 64620 شخص.

المصدر: وزارة الصحة القطرية

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