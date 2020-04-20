قفزة في عدد المصابين بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 567 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وتسجيل 37 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

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وشهد عدد المصابين اليوم الاثنين قفزة، حيث أعلنت السلطات الصحية القطرية أمس الأحد عن تسجيل 440 إصابة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الوباء أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في البلاد بلغ 6015، بما في ذلك 5451 شخصا يخضعون للعلاج حاليا.

وبلغ مجموع الحالات المتعافية 555 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 9 حالات.

وخضع نحو 2082 شخص في قطر منذ أمس الأحد لفحص كورونا، ليتجاوز العدد الإجمالي 64620 شخص.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر



Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/69gqnglf9C — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 20, 2020

المصدر: وزارة الصحة القطرية