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سوريا.. ظريف يلتقي الأسد وسط إجراءات استثنائية.. (صورة)

أخبار العالم العربي

سوريا.. ظريف يلتقي الأسد وسط إجراءات استثنائية.. (صورة)
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف- صورة أرشيفية
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله العاصمة السورية دمشق الاثنين، وسط إجراءات سلامة استثنائية تجنبا من انتقال عدوى فيروس كورونا.

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية، صورا لظريف والوفد المرافق له أثناء لقائه الأسد والجميع مرتدين الكمامة الطبية والبعض الآخر قفازات واقية في إطار الإجراءات الاحترازية، كما اجتمع ظريف مع نظيره وليد المعلم وعدد من المسؤولين.

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المصدر: الخارجية الإيرانية

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