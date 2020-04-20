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ظريف والمقداد في مطار دمشق الدولي وسط إجراءات صحية صارمة (صورة)

أخبار العالم العربي

ظريف والمقداد في مطار دمشق الدولي وسط إجراءات صحية صارمة (صورة)
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وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة السورية دمشق وكان في استقباله نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، واتخذ الجانبان إجراءات الحماية اللازمة ضد فيروس كورونا.

ونشرت وسائل الإعلام صور لحظة وصول ظريف إلى مطار دمشق الدولي مع الوفد المرافق له، مرتدين الكمامة الطبية والقفازات الواقية، وصورة أخرى تجمعه مع المقداد يلبس الكمامة الطبية في ضوء الإجراءات الاحترازية الصحية تحسبا من انتقال عدوى فيروس كورونا.

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ظريف والمقداد في مطار دمشق الدولي وسط إجراءات صحية صارمة (صورة)

المصدر: RT

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