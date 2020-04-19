سوريا.. إعفاء صحفي من منصبه بسبب عدم ذكر اسم سلطان الأطرش في تقرير عن "يوم الجلاء"

أعفى وزير الإعلام السوري، عماد سارة، أحد رؤساء التحرير في قناة "السورية" بسبب إغفال ذكر القائد العام للثورة السورية الكبرى، سلطان باشا الأطرش، من تقرير على القناة.

وذكر مصدر في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية لـRT أن سارة نقل الصحفي من قسم التحرير إلى قسم "الإدارة والذاتية"، حيث الأعمال المكتبية الإدارية.

وفي حيثيات مسببات القرار، ذكر المصدر أن التقرير المعروض على الشاشة بمناسبة "يوم الجلاء"، الذي احتفلت به البلاد قبل يومين، احتوى معظم الشخصيات المعروفة تاريخيا أنها واجهت فرنسا، إلا أن التقرير أغفل اسم قائد الثورة.

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ويقول المصدر إن ذلك أثار انتقادات، وهو ما دفع الوزير إلى ذلك القرار.

يذكر أن صفة رئيس التحرير تطلق على المسؤول عن إعداد النشرة الإخبارية، وهو يعمل تحت إشراف مدير الأخبار، ومدير القناة.

وكان لافتا أن صفحة المركز الإذاعي والتلفزيوني في محافظة السويداء (مسقط رأس الأطرش) هي التي نقلت الخبر من بين الوسائل الإعلامية المحلية التي تتبع وزارة الإعلام.

وقال المركز إن الوزير وجه "مدير الأخبار في قناة السورية بإعادة التقرير وتعديله وإعادة عرضه ضمن نشرات الأخبار بالشكل الأمثل"، حسب الخبر الذي نشره المركز على صفحته في الفيسبوك.

أسامة يونس

المصدر: RT