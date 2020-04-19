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عدد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو يتجاوز الـ200 حالة

العراق يسجل 26 إصابة بفيروس كورونا من دون وفيات

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العراق يسجل 26 إصابة بفيروس كورونا من دون وفيات
Reuters
العراق يسجل 26 إصابة بفيروس كورونا من دون وفيات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أشارت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة.

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وكشفت الوزارة، في بيان، أن مختبراتها سجلت 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وذي قار.

وأشارت إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة"، مبينة أن أعداد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 56 حالة.

وتابعت أن عدد الذين خضعوا للفحص خلال نفس المدة، بلغ 2226.

وأفادت بأن إجمالي الإصابات بلغ 1539 إصابة، والوفيات 82، وحالات الشفاء 1009.

المصدر: RT

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