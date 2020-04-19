وزير الصحة العراقي يحذر من زيادة سريعة بمعدل إصابات كورونا

حذر وزير الصحة العراقي، صادق جعفر علاوي، من زيادة سريعة بعدد الإصابات بفيروس كورونا، ومن فشل جهود احتواء الفيروس في العراق، بعدما لوحظ عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية.

إقرأ المزيد

وقال علاوي في بيان صحفي، اليوم الأحد إن: "فرق الرصد الوبائي تواصل المسح الميداني من خلال الزيارات الميدانية إلى المناطق، وفحص الفئات الأكثر توقعا للإصابة، وأخذ المسحات من الاشخاص المشتبه باصابتهم".

ودعا وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل إلى "الابتعاد عن نقل الاخبار غير الموثقة التي تشجع على كسر الحظر الصحي الشامل"، مبينا أن وزارته "لديها تقييم دوري لمسار تنفيذ الحظر، والذي على أساسه يتم تحديد استمرار أو تخفيف إجراءات الحظر، بناء على مصلحة وسلامة المواطنين والتأكد من ايقاف سلسلة انتشار الوباء، وبالتشاور مع الجهات المعنية ومنظمة الصحة العالمية".

وأضاف علاوي: "لوحظ هذا اليوم عدم الالتزام بصورة جدية بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الأزمة الوزارية لمكافحة انتشار الوباء في العراق، مما أدى إلى اكتظاظ الطرق العامة بالسيارات وفتح العديد من المحال التجارية والاسواق، وهذا قد يؤدي إلى زيادة سريعة في عدد الإصابات وفشل الجهود السابقة التي بذلت للسيطرة على انتشار الوباء".

ودعا الوزير: "القيادات الأمنية كافة إلى متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة ومحاسبة الجهات التي تتهاون في تنفيذ الواجبات المناطة بها"، مشيرا إلى "التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشكل متكرر من خطورة تخفيف الاجراءات الصحية المتخذة للسيطرة على الوباء، قبل التأكد من السيطرة التامة على انتشاره".

المصدر: RT