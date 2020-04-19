تركيا توجه "ضربة جوابية" وتحجب في أراضيها مواقع إعلام سعودية وإماراتية

حجبت السلطات التركية عددا كبيرا من مواقع إلكترونية لوسائل إعلام سعودية وإماراتية داخل البلاد، ردا على إجراء مماثل اتخذته الحكومة السعودية بحق وكالة وقناة إخباريتين تركيتين.

وشمل الحظر التركي مواقع كل من وكالتي الأنباء السعودية "واس" والإماراتية "وام"، وقناة "سكاي نيوز" الناطقة بالعربية والممولة إماراتيا، وقناة "العربية" السعودية، وصحف "عكاظ" و"سبق" السعوديتين، و"البيان" و"العين" الإماراتيتين، إضافة إلى موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الناطقة بالتركية، والتي تملك حقوقها شركة "Media Arabia" السعودية.

وبلغ عدد المواقع المحجوبة 14، حيث تظهر لمستخدمي الإنترنت في تركيا من الذين يحاولون الوصول إلى وسائل الإعلام المحجوبة، رسالة تقول إن هذه الصفحات تم حظرها بموجب قانون يحكم المنشورات على الإنترنت في تركيا.

NEW — Turkey bans Saudi state media outlets such as @OKAZ_online and @spagov in a tit-for-tat development.



Saudi govt last week banned Arabic editions of publicly owned Turkish news outlets.



Turkey also blocked Saudi funded The Independent’s Turkish edition — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 19, 2020

وأكد رئيس تحرير "إندبندنت" التركية، نفزت تشيتشك، أن هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حظرت الوصول إلى الموقع منذ 19 أبريل.

وقال تشيشك عبر "تويتر": "يتعذر الوصول إلى موقع إندبندنت التركية في بعض الأماكن بقرار إداري من BTK (هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)".

İndependent Türkçe sitesine bazı yerlerde BTK kararıyla girilemiyor.

BTK 19 Nisan tarihinde aldığı idari kararla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin bazı sitelere erişim engeli koydu.Bu kararın alınmasında Suudi Arabistan'ın Anadolu Ajansı ve TRT Arapça başta olmak — Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) April 19, 2020

وشدد على أن هذا القرار يأتي ردا على الخطوة السعودية المماثلة بحق وكالة "الأناضول" وقناة "TRT" التركيتين الحكوميتين.

وأوضح، في تصريح منفصل لوكالة "رويترز": "نعتقد أن التوتر في العلاقات بين السعودية وتركيا انعكس علينا. هذا القرار ضربة جوابية موجهة إلى السعودية".

وحجبت السلطات السعودية منذ أسبوع مواقع عدة وسائل إعلام تركية على راسها "الأناضول" و"TRT"، إلا أن الإمارات، التي تعتبر من اقرب حلفاء المملكة، لم تطبق مثل هذا الإجراء، ما أكده المستخدمون المحليون اليوم.

وتأتي هذه الخطوات المتبادلة بعد 4 أسابيع من اتهام الادعاء التركي 20 سعوديا بقتل الصحفي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، مما أدى إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، بينما تقول الحكومة التركية إن سلطات المملكة تسعى للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: رويترز + RT