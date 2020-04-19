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استفادة من التجربة الإيطالية.. أطباء جزائريون يستخدمون معدات للغطس في المعركة ضد كورونا

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استفادة من التجربة الإيطالية.. أطباء جزائريون يستخدمون معدات للغطس في المعركة ضد كورونا
Reuters Ramzi Boudina
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استفاد أطباء متطوعون في الجزائر من التجربة الإيطالية في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وقاموا بتحويل أقنعة وأنابيب الغطس إلى أقنعة أوكسجين للمرضى.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن الأطباء الإيطاليين قد استلهموا مشروعا مماثلا إذ استبدلوا الجزء الأسفل من أنبوب الغطس بموصل تنتجه طابعة ثلاثية الأبعاد يمكن أفراد الطاقم الطبي من توصيل القناع بجهاز التنفس الصناعي.

ويمكن توصيل عدة أقنعة بجهاز تنفس صناعي واحد ما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على أجهزة التنفس الصناعي في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

كما يتيح هذا الأسلوب تفادي أو تأخير احتياج المرضى للوضع على أجهزة التنفس الصناعي.

وأطلق الأطباء المتطوعون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع أكبر عدد ممكن من أنابيب وأقنعة الغطس، وسيشترون بقية ما يحتاجون إليه.

ونقلت الوكالة عن الطبيب خليل عبد الصمد قوله: "ندعو كل من يملك أنابيب وأقنعة غطس أن يتبرع بها لنا لنتمكن من تحويلها وإنقاذ حياة الناس".

وسجلت الجزائر حتى الآن 2534 إصابة بكورونا و367 وفاة ناجمة عنه.

المصدر: رويترز

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