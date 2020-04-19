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الجيش المصري يعقم عددا من المناطق الحيوية ومحطات سكك الحديد

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يعقم عددا من المناطق الحيوية ومحطات سكك الحديد
RT facebook.com/EgyArmySpox
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نفذت القوات المسلحة المصرية عمليات تعقيم لعدد من المناطق الحيوية ومحطات سكك الحديد في عدد من محافظات الجمهورية، في إطار استكمال خطة الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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وفي هذا الصدد، أجرت عناصر متخصصة، خلال فترة حظر التجول عمليات التطهير لموقفي النقل الجماعي بالمرج ومدينة السلام، ومحطة قطارات 23 يوليو بالمرج والمرافق الخدمية المحيطة بها والشوارع الرئيسية.

كما عقمت محطة مترو الأنفاق في المرج الجديدة والتي تعد من أهم خطوط مترو الأنفاق والتي تشهد ازدحاما دائما.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية عمليات تعقيم شملت ديوان محافظة أسيوط ومحطة السكك الحديدية وجامعة أسيوط وعدد من الشوارع والمصارف ومحطات القطار في كل من سهاج وقنا والأقصر.

كما نفذت العناصر المتخصصة عمليات تعقيم جامعة أسوان ومحطة قطاراتها وعدد من الشوارع والميادين في الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

ولفتت القوات المسلحة المصرية في مقطع فيديو إلى أنها استخدمت أحدث وسائل ومعدات التعقيم ذات المعايير العالمية.

المصدر: RT

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