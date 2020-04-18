ضبط فتاتين أوروبيتين ظهرتا بلباس فاضح في العاصمة الأردنية

اعتقلت قوات الأمن الأردنية فتاتين تحملان جنسية أوروبية، ظهرتا بلباس فاضح في العاصمة عمان.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام إنه إثر تداول مقطع فيديو ظهرت خلاله فتاتان بلباس فاضح في إحدى مناطق العاصمة عمان، فتح تحقيق في الموضوع من قبل الأمن الوقائي وتم تحديد هوية الفتاتين.

وأضاف الناطق باسم مديرية الأمن العام أنهما تحملان الجنسية الأوروبية، مؤكدا عملية الضبط.

وصرح بأنه تبين أن الفتاتين تديران صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحض على الفجور، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهن.

المصدر: موقع "خبرني"