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مصر.. المجلس الأعلى للجامعات يقرر تمديد نظام التعليم عن بعد حتى 30 أبريل

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مصر.. المجلس الأعلى للجامعات يقرر تمديد نظام التعليم عن بعد حتى 30 أبريل
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الوزير المصري للتعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للجامعات، في 18 أبريل الحالي
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قرر المجلس الأعلى للجامعات المصرية، اليوم السبت، استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس 30 أبريل.

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وتم استكمال المناهج لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وتحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.

وجاء القرار خلال اجتماع شهري عقده المجلس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، لمتابعة ملفات المنظومة وما يستجد من أعمال.

وناقش المجلس كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج، في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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