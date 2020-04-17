وزارة الصحة المصرية: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث يعد هذا الرقم الأعلى يوميا منذ انتشار الفيروس في مصر.

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وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد إلى أنه "تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، لافتا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

وأشار إلى خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم من المصريين، حيث ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافي.

المصدر: RT