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مصر.. تسجيل 14 وفاة و160 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. تسجيل 14 وفاة و160 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
مصر - كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، أنه تم تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها اثنتان لدى أجنبيين اثنين، و14 حالة وفاة.

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وقال المتحدث باسم الصحة المصرية خالد مجاهد إنه تم خروج 26 من المصابين من مستشفيات العزل، وجميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 514 حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 683 حالة، ضمنهم الـ514 المتعافون.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الثلاثاء، بلغ 2350 حالة، ضمنهم 514 تم شفاؤها، و178 حالة وفاة.

المصدر: RT

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